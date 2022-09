Philippe Clement : "Nous avons manqué de réalisme"

L'AS Monaco s'est incliné à domicile face aux Hongrois de Ferencvaros (0-1) dans le cadre de la deuxième journée de l'Europa League. Une défaite qui relègue le club du Rocher à la troisième place du groupe H avec 3 points.

Philippe Clement était bien évidemment déçu à l'issue de la partie. "Nous avons manqué de réalisme ce soir, et en Europe c’est une chose très importante. En première mi-temps, notre rythme de jeu n’était pas assez élevé. Nous avons haussé notre tempo au retour des vestiaires, en poussant énormément. Et nous nous procurons des occasions qui doivent se transformer en but, comme la frappe d'Ismail face au gardien. Mais Ferencváros a montré que c’est une équipe très forte en transistion à l’image de leur victoire obtenue à Trabzonspor la semaine dernière. En ce moment, avec l’efficacité tu peux gagner des matchs, mais sans c’est difficile. Nous n’avons pas été assez cliniques dans les 16 mètres adverses", a lâché le technicien belge en conférence de presse.

Pas question de parler de fatigue avec la répétition des matchs du côté de l'ancien coach du Club de Bruges. "Je ne crois pas que l’on puisse dire cela. Nous avons beaucoup dominé en deuxième période, en ayant la possession du ballon et les meilleures opportunités. Malheureusement il nous manque cette part de réussite dans le dernier geste", a conclu Clement.