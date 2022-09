Ronny Deila très content de ses joueurs et de l'atmosphère à Sclessin : "C'est un jour dont je me souviendrai toute ma vie"

Le Standard de Liège a surclassé le Club de Bruges (3-0) grâce à un doublé de Philip Zinckernagel et un but en fin de match de William Balikwisha.

Le Standard de Liège s'est payé le scalp du Club de Bruges et vient d'enchaîner un quatrième succès de suite. "Je suis très content et très fier de mes joueurs qui ont réussi à développer un très bon football face à une très bonne équipe. Nous savions que nous allions être obligés de défendre, et mes joueurs ont montré beaucoup de discipline. C’était un très gros match de notre part. Gagner est toujours une bonne chose, mais le plus important est de tout donner. Nous avons tellement de talent dans ce groupe. Aujourd'hui, ils ont montré à quel niveau ils se situent. Le Club de Bruges est l'équipe la plus forte que j'ai vue depuis longtemps. Cela en dit aussi long sur nos joueurs", a lâché Ronny Deila en conférence de presse.

Sclessin était comble ce dimanche. Il y avait un énorme tifo avant la rencontre contre Bruges afin de célébrer le 25ème anniversaire des Ultras Infernos. "Je suis également fier de l’atmosphère créée par les supporters, ils nous ont montré qu’ils étaient capables de créer une ambiance digne de la Ligue des Champions. C'est un jour dont je me souviendrai toute ma vie. Ce sont des moments particuliers. Je suis déjà allé au Celtic, mais là, c'est pareil et peut-être mieux. Ce que les gens d'ici donnent à l'équipe est incroyable", a conclu le T1 des Rouches.