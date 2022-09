Complément d'enquête demandé pour l'Opération Mains Propres, comparution reportée

Cette semaine, les 56 suspects dans l'Opération Mains Propres qui a secoué notre football auraient dû comparaître devant la Chambre des Mises en Accusation d'Anvers. L'affaire a été reportée.

Il s'agissait de la dernière opportunité pour les parties défendantes de demander un report de comparution et un complément d'enquête. Un certain nombre, qui n'a pas filtré, a bel et bien demandé ce complément d'enquête, ce qui amène le report de la comparution pour les 56 accusés de l'Opération Mains Propres. Un report "attendu", assure le Nieuwsblad, et dont on ignore encore la durée.