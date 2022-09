Les légendes du Standard et de Gand joueront avec Ronaldinho ce soir : voici les sélections

Ce soir à la Ghelamco Arena, des légendes fouleront la pelouse. Des légendes du football belge, passées par le Standard et La Gantoise, mais aussi et surtout une légende : Ronaldinho. Voici les joueurs qui accompagneront le Ballon d'Or 2005 !

Ronaldinho est bien arrivé en Belgique, a donné sa conférence de presse d'avant-match sans le retard qu'il avait pu afficher lors de son dernier passage chez nous. Et pour cause, cette fois, "Ronnie" va jouer : il chaussera les crampons 20 minutes au sein de chaque équipe. Il sera bien entouré, puisque des légendes de La Gantoise et du Standard l'accompagneront.

Côté La Gantoise, voici la sélection : on y retrouve notamment l'ancien joueur de l'Ajax Mido, Nicolas Lombaerts, l'ex-adjoint de Marc Wilmots Vital Borkelmans, le champion de Belgique Nana Asare, Khalilou Fadiga, Nordin Jbari ou encore Frédéric Herpoel entre les perches.

Côté Standard, la sélection n'a pas été fournie par le club, mais la voici telle que fournie par le Nieuwsblad. On y retrouve les chouchous de Sclessin Mehdi Carcela et Paul-José Mpoku, l'entraîneur des gardiens Jean-François Gillet, Oguchi Onyewu, Mbo Mpenza, Edmilson Senior, Ali Lukunku ou encore Jonathan Legear.