Eden Hazard doit s'inspirer de Gareth Bale une fois en sélection

Eden Hazard et Gareth Bale vont se retrouver ce jeudi au Stade Roi Baudouin. Pendant de longs mois, les deux hommes ont partagé le même vestiaire...et le même banc.

Eden Hazard et Gareth Bale ont vécu une situation similaire au Real Madrid : goûter au banc bien plus souvent qu'à leur tour. Bien plus souvent que leur statut et le prix de leur transfert l'aurait suggéré. Bale, cependant, a connu le succès avec les Madrilènes (258 matchs, 106 buts au total) avant de progressivement se retrouver écarté. En 2020-2021, Gareth Bale ne dispute que 20 matchs toutes compétitions confondues. Le Gallois, surtout, subira un traitement très agressif de la part de la presse espagnole, qui raillera ses préférences pour le golf.

Bale en jouera. Il apparaîtra souvent souriant sur le banc, ce qui n'arrangera rien. En 2019, il créera la polémique en brandissant un drapeau lors de la qualification du Pays de Galles pour l'Euro : on peut y lire "Pays de Galles, golf, Madrid, dans cet ordre". Pas de quoi s'attirer l'affection du public madrilène, qui a pris Gareth Bale en grippe.

Belgique, Madrid, dans cet ordre ?

Bien sûr, Eden Hazard ne se permettra jamais ce genre de provocation. Quel que soit le traitement que lui réserve Carlo Ancelotti, le Diable Rouge reste professionnel (et il est un joueur de golf assez moyen, paraît-il). Le public de Santiago Bernabeu ne lui en veut pas. Mais Hazard peut s'inspirer d'une chose : la capacité qu'avait Gareth Bale à conserver un très haut niveau de jeu avec le Pays de Galles, même lorsqu'il était en difficulté en club.

Au milieu d'une saison très compliquée avec le Real Madrid, Bale a ainsi conservé le brassard gallois, et a tiré son équipe vers le haut et vers une qualification pour l'Euro 2020. Soutenu par Roberto Martinez, brassard des Diables au bras, Hazard peut prouver qu'il est fait dans le même moule : celui des joueurs qui se subliment maillot national sur le dos.