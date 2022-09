Johan Boskamp tente une explication sur la sélection de Denayer : "Je n'ai lu cela nulle part"

Roberto Martinez a décidé, à la surprise générale, de sélectionner Jason Denayer avec les Diables pour les deux matchs de Ligue des nations, mais uniquement pour qu'il s'entraîne. Un choix que peu comprennent.

Un international doit jouer avec son club. Johan Boskamp le pense aussi. "Je n'ai lu cela nulle part, mais Denayer a sûrement le même agent que Roberto Martinez ? (Jesse De Preter, ndlr) Eh bien", a déclaré l'ancien entraîneur et joueur au Nieuwsblad.

Boskamp aurait, lui, appelé quelqu'un d'autre. "Je ne le comprends pas du tout. J'aime bien Zinho Vanheusden. Il n'a pas encore joué à l'AZ non plus, mais il est de nouveau en forme en attendant. Appelez Zinho alors, hé. Ok, Martinez a fait entrer Zeno Debast et lui a donné sa chance. C'est déjà quelque chose, car Debast sera un joueur de premier plan. Mais ça peut être un peu plus."