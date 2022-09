Après avoir évité le piège visétois, le SK Beveren rêve d'une belle affiche

Le SK Beveren ne s'est pas laissé surprendre à Visé en Coupe de Belgique (0-2). Les Waeslandiens aimeraient tomber contre un cadre de Jupiler Pro League au prochain tour.

Le SK Beveren s'est imposé sur le terrain de Visé grâce à des buts inscrits après la mi-temps par Ismaheel et Maderner. Dries Wuytens a rempli sa tâche en défense en maintenant le zéro derrière. "Mission accomplie. Une victoire 0-2 et une clean sheet. C'est tout ce qu'on voulait", a déclaré un Wuytens satisfait à Het Nieuwsblad.

Plus d'espace en seconde période

Même s'il aurait peut-être fallu un peu plus de spectacle. "Parfois, nous aurions pu jouer un peu plus au football, même si Visé n'a pas du tout une mauvaise équipe. Ils ont quelques bons footballeurs qui ont de l'expérience. En première période, ils ont bien tenu le coup, mais après la mi-temps, il y avait un peu plus d'espace. Nous en avons profité."

Le SK Beveren espère affronter un cador de D1A au prochain tour. "C'est toujours agréable de se mesurer à une équipe de JPL. Ensuite, nous savons aussi où nous en sommes en tant qu'équipe. Je n'ai pas vraiment de préférence. Mais jouer contre le Club de Bruges ou Genk serait bien."