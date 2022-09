Le Real va avoir un sacré pactole pour transférer !

Les Merengues vont pouvoir se pencher sur leurs prochaines pistes lors des deux prochains mercatos.

Au Real Madrid, les Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos ne sont pas éternels, et le club espagnol veut continuer de préparer l'avenir après avoir recruté plusieurs jeunes talents ces dernières années. Dans cette optique, et pour compenser les départs pressentis d'éléments en fin de contrat (Asensio, Ceballos, Mariano), la Casa Blanca a l'intention de recruter de nouveaux joueurs.

Et, a priori, l'argent ne sera pas un problème. En effet, le quotidien espagnol AS affirme que la direction madrilène dispose de 425 millions d'euros disponibles dans les caisses ! De quoi mener à bien plusieurs futurs dossiers, comme celui du milieu de Dortmund Jude Bellingham.