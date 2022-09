La Louvière a éteint les U23 de l'Antwerp : "Nous n'étions nulle part dans le premier quart d'heure"

Les jeunes Anversois ont souffert face à la RAAL et ont concédé une nouvelle défaite.

Après avoir relevé la barre et enchaîné trois victoires de rang, les U23 de l'Antwerp sont retombés dans leur travers. Les hommes de Gil Swerts se sont inclinés 1-3 face au RAAL de La Louvière, l'un des favoris à la montée cette saison en championnat de Nationale 1.

"Nous n'avons pas bien commencé le match", a déclaré Swerts à Gazet van Antwerpen après le match. Et je ne parle pas seulement de ce premier but. On n'était juste nulle part dans le premier quart d'heure et surtout pas assez fort dans les duels. Peu à peu, nous avons récupéré et en première mi-temps, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. On a ensuite essayé de faire quelques ajustements pendant la pause, mais ensuite on prend le 0-2 beaucoup trop facilement et puis tu sais que ce sera très difficile face à une équipe aussi expérimentée."

"Le match m'a un peu rappelé notre match contre les Francs Borains en début de saison (défaite 2-0, ndlr). Là, nous avons également perdu face à une équipe qui connaît les ficelles du métier. C'est encore un processus d'apprentissage pour notre équipe. Mais La Louvière et les Francs Borains sont comptés dans le top 5 et puis je trouve que c'est bien que nous n'ayons certainement pas été attaqués contre eux d'un point de vue footballistique. Au final on arrive quand même à marquer un joli but."

Ce dimanche, les Young Reds rencontrent Mandel, 19e et avant-dernier de Nationale 1. " Ils ont perdu 9-0 et 0-8 au début de la saison, mais a depuis fait venir un certain nombre de joueurs. Alors, ne vous laissez pas berner par ces deux premiers matchs", a prévenu Swerts.