Marseille ne fait qu'une bouchée d'Angers

Les Olympiens prennent la première place du classement avant le match du PSG.

Brouillon dans un premier temps puis bien meilleur après l'ouverture du score, Marseille s'est imposé à Angers (3-0) ce vendredi en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. L'OM prend provisoirement la tête du classement.

Il a fallu un peu de réussite sur une passe de Payet et un exploit personnel de Clauss pour voir l’OM prendre l’avantage dans cette partie sur le premier but de l’ancien Lensois sous les couleurs marseillaises (0-1, 36e).

Après la pause, l’OM a dominé les débats et fait le break sur un but de Suarez (0-2, 50e), parfaitement servi par Clauss, qui offrait ensuite une deuxième passe décisive à Gerson (0-3, 59e). Deux minutes plus tard, Kaboré manquait le but du 4-0 sur un service de Gerson. Sans conséquence pour Marseille qui était en contrôle dans le second acte. La fin du match était marquée par la maladresse des attaquants angevins dans la surface adverse et la première apparition de Dieng avec Marseille cette saison. Une belle soirée pour tout le monde à l'OM.