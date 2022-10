Coupe du monde 2022 : le Chili et le Pérou demandent la disqualification de l'Equateur

Les deux nations sud-américaines dénoncent de longue date la nationalité d'un joueur aligné par l'Equateur lors des éliminatoires du Mondial.

Le Chili et le Pérou ont saisi le Tribunal arbitral du sport pour annuler la qualification de l'Equateur pour le Mondial 2022, leur ultime recours après avoir échoué devant la FIFA, a annoncé la juridiction vendredi 30 septembre. Depuis plusieurs mois, les deux fédérations sud-américaines contestent la validité de la nationalité équatorienne du joueur Byron Castillo, aligné lors des qualifications pour le tournoi qui doit se dérouler au Qatar (10 novembre-18 décembre).

Elles ont d'abord saisi la Commission de recours de la FIFA, qui les a déboutées en première instance en juin puis en appel mi-septembre, et demandent désormais au TAS, qui "prépare" son calendrier procédural, de trancher le litige "au plus tard le 10 novembre".

Dans le détail, le Pérou entend récupérer le ticket de l'Equateur pour le Qatar, alors que le Chili veut que les huit rencontres disputées par Byron Castillo lors des qualifications soient déclarées perdues par l'Equateur, ce qui le remonterait au 4e rang des éliminatoires de la zone Amérique du Sud et le qualifierait.

Le Chili a fait match nul 0-0 en Equateur le 5 septembre 2021 puis a été battu à domicile 2-0 le 17 novembre 2021. Les Chiliens ont terminé septièmes de la zone Amsud et ont été éliminés de la course à la Coupe du monde au Qatar, alors que l'Equateur, quatrième derrière l'Uruguay (3e), l'Argentine (2e) et le Brésil (1er), a obtenu son billet. Le Pérou, cinquième, a dû disputer un barrage, perdu contre l'Australie (0-0, 5-4 t.a.b.).

L'Equateur a hérité du groupe A lors du tirage au sort de la Coupe du monde et sera opposé au Qatar, aux Pays-Bas et au Sénégal.