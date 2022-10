Julian Nagelsmann retrouve le sourire : "On est toujours soulagé quand on gagne"

En ouverture de la huitième journée de Bundesliga, le Bayern Munich n'a fait qu'une bouchée du Bayer Leverkusen vendredi (4-0).

Julian Nagelsmann avait le sourire en conférence de presse après l'éclatante victoire des siens. "On est toujours soulagé quand on gagne, et on est en colère quand on ne gagne pas. Je n'ai rien changé, ni lors de mon discours d'avant-match, ni lors des entretiens individuels avec les joueurs, ni sur le terrain. Tout était comme d'habitude. Mais je n'ai pas eu peur non plus. Les joueurs ont tous donné l'impression d'être très détendus, également à l'entraînement", a souligné le coach du Bayern Munich remis en question ces dernières semaines après des résultats mitigés.

"Nous (Gerardo Seoane et lui) n'avons eu chacun qu'une seule séance d'entraînement avec tous les joueurs. Les garçons n'étaient pas tendus ou quelque chose comme ça. Il y a une très bonne ambiance, une ambiance normale. Et j'espère que, même si nous n'avons pas beaucoup gagné récemment, ils ont la confiance nécessaire. Mais au final, c'est toujours le cas pour certains joueurs."