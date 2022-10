🎥 Un jeune belge s'illustre brillamment avec l'Ajax Amsterdam en Youth League

Les jeunes Ajacides se sont d√©faits du Napoli, gr√Ęce √† une grande performance du jeune Belge de 17 ans.

En Youth League - la Ligue des Champions des équipes U19 - l'Ajax Amsterdam s'est tranquillement défait du Napoli, cet après-midi. Sur la pelouse, un jeune Belge a laissé éclater tout son talent : Stanis Idumbo-Muzambo. Ce jeune milieu offensif de 17 ans, passé par les centres de formation de La Gantoise et du Club de Bruges, a rejoint l'Ajax Amsterdam durant l'été 2021.

Cet après-midi, il réalise la passe décisive sur le deuxième but des siens, avant de planter le troisième. Quinze minutes avant le terme de la partie, il inscrira même le quatrième but de ses couleurs. Désormais l'auteur de sept buts et de quatre passes décisives en huit rencontres toutes compétitions confondues cette saison, Stanis pourrait bientôt convertir son début de saison canon en rejoignant le Jong Ajax, qui évolue en deuxième division néerlandaise.

Capitaine lors d'une rencontre avec l'équipe nationale U18 de Wesley Sonck, Idumbo-Muzambo a assurément quelques belles années devant lui.