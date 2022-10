Marseille peut remercier le gardien du Sporting, qui a complètement dégoupillé !

L'OM était mené par le Sporting Portugal...puis, le show Adan a commencé. Le portier du Sporting est complètement sorti de son match. Fautif sur deux buts, il a ensuite pris un carton rouge.

Antonio Adan se souviendra du 4 octobre 2022 comme, probablement, du pire match de sa carrière. Le portier du Sporting Portugal a totalement flingué les chances de son équipe face à l'OM. Les Lisboètes menaient pourtant au Vélodrome (0-1, sur un but rapide de Trincao), mais le "show" Adan a ensuite commencé. L'Espagnol est fautif sur deux buts par la suite, notamment sur une relance calamiteuse, permettant à Marseille de reprendre l'avantage via Sanchez et Harit.

Le pire était à venir : à la 28e, Adan sort, et touche le ballon de la main...hors de son rectangle. Carton rouge immédiat. L'OM, à 11 contre 10, fera 3-1 à la 28e et ne laissera plus filer le match, marquant même le 4-1 à la 84e via un certain Chancel Mbemba. Marseille prend ses trois premiers points dans la compétition ; le Sporting, de son côté, réussissait jusque là un sans faute et pourra s'en mordre les doigts.