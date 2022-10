Verbeke l'admet: "Le plan était de vendre Amuzu et de garder Gomez"

Anderlecht a subi une transformation majeure cet été. Tant dans le staff technique que dans le groupe de joueurs. L'un des départs était Sergio Gomez, mais ce n'était pas l'intention de la direction.

"Sergio Gómez, c'est une autre histoire. En fait, notre intention était de vendre Amuzu et de garder Gómez, contractuellement c'était le plus logique. À un certain moment, il est devenu clair que Gómez voulait absolument aller à Manchester City, il avait les larmes aux yeux dans mon bureau", explique Verbeke à Het Laatste Nieuws.

Au final, Anderlecht a récolté 13 millions pour le latéral gauche. "Financièrement, nous avons également pu faire un excellent travail. Amuzu a eu un déclic avec l'entraîneur et a bien joué. Avec Duranville, nous avions toujours un top talent derrière eux, ils doivent rivaliser les uns avec les autres. Nous avons N'Diaye comme transfert gratuit avec Barcelone et à long terme il devrait être une alternative à l'arrière gauche."

De plus, tous les transferts n'apportent pas actuellement ce qu'on attend d'eux. Anderlecht est critiqué pour ne pas avoir un attaquant expérimenté, car seul Fabio Silva est un danger. "Les attaquants expérimentés coûtent de l'argent. Cela fait trois ans que nous essayons de trouver les bons attaquants. Nmecha, Zirkzee, Kouamé et Fábio ont été des bons coups. Mais j'ai toujours craint le jour où nous recruterions un attaquant qui ne serait pas performant immédiatement et c'est le cas de Sebastiano Esposito en ce moment."