Service minimum pour le Real, toujours sans Eden Hazard

Le Real assure à une semaine du Clasico.

Sans Karim Benzema, laissé au repos, sans Thibaut Courtois, qui se remet de sa sciatique, et sans Eden Hazard, resté sur le banc durant les 90 minutes, le Real Madrid est allé conquérir un succès précieux sur la pelouse de Getafe samedi soir.

Un succès conquis grâce au but inscrit dès la troisième minute de jeu par Eder Militao de la tête. En seconde période, Rodrygo pensait avoir fait le break, mais son but a été annulé pour hors-jeu après intervention du VAR. Sans conséquence pour le Real, qui s'impose (1-0) et met la pression sur le Barça, qui affronte le Celta Vicgo dimanche.