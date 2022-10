Anderlecht se reprend à Malines et permet à Mazzù de souffler !

Après une demi-heure absolument catastrophique, le Sporting d'Anderlecht s'est repris et a pu compter sur les premiers buts en pro de Mario Stroeykens.

Le problème d'Anderlecht est-il dans le système, ou dans l'animation de ce système ? Dans le chef du coach, ou des joueurs ? Les questions sont nombreuses, et Felice Mazzù a décidé de prendre ses responsabilités en adaptant son système pour ce déplacement crucial à Malines. Moussa N'diaye est titulaire, Julien Duranville devant lui, pour un système plus offensif qu'à l'accoutumée.

Mais on aura vite la réponse à une question : changer de système n'était pas la seule solution. Car Anderlecht va disputer là sa pire demi-heure de la saison. Les pertes de balle se multiplient dans le chef d'un milieu de terrain à la ramasse ; Amadou Diawara, surtout, sombre. Murillo est aux abonnés absents, Wesley Hoedt est quant à lui impardonnable : déjà sous le feu des critiques, le Néerlandais pousse Jordi Vanlerberghe dans le dos. Le VAR indique un penalty clair, que Vanlerberghe transforme calmement (1-0, 12e). Ironie du sort : c'est à cette 12e minute que les supporters du RSCA terminaient leur boycott de début de match. On imagine qu'ils ont aimé ce qu'ils voyaient en arrivant en tribune.

Pauvre Duranville

La noyade continue : Nikola Storm force un Van Crombrugge tendu à la relance à un arrêt, Vanlerberghe manque grossièrement le 2-0. À la demi-heure, le pauvre Julien Duranville paraît touché et sort ; Amuzu le remplace, et le système change. On espère que c'est bien une blessure qui est à l'origine de ce changement. Toujours est-il qu'Anderlecht relève un peu la tête, gagne enfin des duels. Silva cède au syndrôme du sauveur et frappe au-dessus plutôt que de servir Verschaeren (33e), qui frappera ensuite dans le petit filet (36e). Malines tiendra bon, puis reprendra le contrôle d'une première période que le RSCA finit dans un meilleur état.

© photonews

Hoedt, cataclysmique en première période et qui a peut-être bien usé le peu de crédit qu'il lui restait, sort à la pause, et le changement est immédiatement décisif : Mario Stroeykens, monté au jeu, suit très bien un raid solitaire de Fabio Silva et finit le second ballon presque sur l'engagement (46e, 1-1). Malines se reprend un peu mais Vanlerberghe, encore, manque le cadre, tout comme Bolingoli d'une lourde frappe sur un service du même Vanlerberghe (57e).

Les ratés laisseront un goût amer aux Sang & Or : Hairemans touche le poteau (64e), Vanlerberghe encore touche Vancrombrugge...et le RSCA finira par en profiter. Sur le même schéma que le 1-1 : Fabio Silva, lancé par une tête malinoise maladroite, galope et se heurte à Coucke, mais Stroeykens suit bien (1-2, 66e). L'apparente frustration de Fabio Silva, qui ne célèbre pas le but de son équipier, surprend ; le Portugais a visiblement besoin de son petit but, et l'inscrira bientôt, sur un joli service de N'diaye (73e, 1-3). Le Kavé a laissé filer son match et sa chance, le RSCA a été transfiguré au retour des vestiaires. Une belle bouffée d'air pour un Mazzù qui jouait peut-être sa tête, même si personne ne l'avouera jamais...