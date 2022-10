Eupen prend l'eau face à La Gantoise

Les Pandas n'ont pas existé face à des Gantois remontés à bloc après leur contre-performance européenne.

La Gantoise a perdu à domicile face à Djurgarden, et se retrouve donc sous pression en Conference League. Il fallait absolument emmagasiner la confiance sur la pelouse de l'AS Eupen, et c'est chose faite. Avec quelques changements dans le onze (Owusu remplace Kums blessé, Hjulsager remplace Cuypers laissé au repos, Nardi est confirmé entre les perches), les Buffalos ont écrasé les Pandas. D'abord grâce à un penalty transformé par Torunarigha, puis via Depoitre qui fait le break à la 40e.

En seconde période, ce sera le show Hyun-Seok Hong : le Sud-Coréen s'offrira un beau doublé pour tuer la rencontre entre la 50e et la 64e minute de jeu. Eupen n'aura rien pu faire, et ne peut pas enchaîner après sa belle victoire à STVV la semaine passée.