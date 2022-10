Ritchie De Laet a perdu sa place à l'Antwerp : "Je ne peux pas frapper à la porte de l'entraîneur"

Sur le banc pour la 6e fois lors des sept dernières rencontres de championnat, Ritchie de Laet a perdu sa place de titulaire à l'Antwerp.

Le mercato ambitieux et les gros résultats de l'Antwerp en ce début de saison ont fait une victime : Ritchie De Laet. Le joueur de 33 ans était sur le banc lors de six des sept dernières rencontres des Anversois, mais n'en veut pas à son entraîneur. "Pour le moment, j'ai perdu ma place de titulaire et avec les bons résultats, je ne peux pas frapper à la porte de l'entraîneur. Je dois simplement travailler dur et saisir ma chance quand elle se présente."

Les ambitions sont là au sein du Great Old, mais il est évidemment beaucoup trop tôt pour parler d'un éventuel titre. "Non, on n'en parle pas dans le vestiaire. Nous sommes en avance, c'est un fait. Mais regardez l'Union l'année dernière. Malgré leur gros avantage, ils ne sont pas parvenus à aller au bout."