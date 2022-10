📷 L'énorme bourde d'un joueur du PSG quand il rencontre Jon Snow

Le jeune joueur du Paris Saint-Germain est devenu la risée des réseaux sociaux suite à sa story.

Tout le monde n'est pas doué pour les langues et il faudrait parfois que certains s'abstiennent de faire des traductions approximatives. Ce mardi, Kit Harington était au Parc des Princes pour la rencontre entre le PSG et Benfica. Après la rencontre, l'acteur qui joue Jon Snow dans la série Game Of Thrones en a profité pour rencontrer plusieurs joueurs, dont Hugo Ekitike.

Ce dernier a pris une photo avec l'acteur et a voulu faire référence à l'une de ses phrases mythiques de la série "My watch is over".

Si on pourrait traduire cette phrase par "Ma garde est terminée", le jeune joueur du PSG s'est visiblement cantonné à la traduction littérale. En publiant un "Ma montre est terminée", Ekitike a fait le buzz sur les réseaux sociaux... malgré lui !