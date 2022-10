Anderlecht veut "continuer sur la lancée de Malines" à West Ham

Derrière les Casernes, Anderlecht a disputé une mi-temps très compliquée, avant de relever la tête au retour des vestiaires. C'est cette mentalité que veut retrouver Felice Mazzù au Stade Olympique de Londres.

Alors que le Sporting d'Anderlecht est en difficulté en championnat, ce déplacement à West Ham - sur papier le "plus beau" match de Conference League pour les Mauves - arrive presque comme un cheveu dans la soupe, alors que la réception de Bruges arrive dimanche et paraît plus importante. "Tous les matchs sont importants, car pour le moment, nous essayons de sortir la tête de l'eau", rectifie Felice Mazzù. "Nous avons commencé à le faire en seconde mi-temps le week-end passé, et nous voudrions continuer avec un contenu positif".

L'objectif sera donc clair : montrer des progrès, encore. "Nous avons envie de montrer notre progression et de prouver qu'on peut être meilleurs qu'on a pu l'être par le passé cette saison", confirme Mazzù. "Il doit y avoir une continuité sur le plan mental également. Le message passé à mes joueurs est qu'ils n'auront rien à perdre. Mais l'objectif est aussi de continuer en Coupe d'Europe, car cela nous offre plus de rencontres à disputer. Quel que soit le résultat, nous gardons notre sort en mains, c'est positif également".

Quel système pour Anderlecht ?

Reste à voir si le système qui a permis à Anderlecht de relever la tête à Malines, à savoir une défense à 4, sera reconduit au coup d'envoi. "Je comprends toutes les opinions à ce sujet, je respecte tous les avis", sourit Mazzù. "Mais je sais aussi comment ça fonctionne, autour d'un club. Quand on évolue en 3-5-2, les gens estiment qu'il faut passer à 4, puis vice-versa...je ne me focalise pas sur ces débats".

La forme que prendra la défense dépendra aussi de la forme physique de Jan Vertonghen, qui risque d'être préservé pour le topper de dimanche. "Jan a été très affaibli, il a eu de la température, était musculairement très fatigué. Je pense donc qu'il ne pourra débuter qu'un des deux matchs", confesse le coach anderlechtois. "À moi de faire le bon choix sur ce plan". Hannes Delcroix se tient prêt, que ce soit pour le Stade Olympique ou pour dimanche.