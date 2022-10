Hoefkens fier et réaliste : "Pour le même prix, nous perdions 1-0"

Le champion de Belgique en titre a obtenu sa qualification après une rencontre courageuse à l'Atlético de Madrid (0-0) lors de la quatrième journée de la Ligue des champions.

Carl Hoefkens était fier de ses troupes à l'issue de la rencontre. "Cela pouvait aller dans tous les sens aujourd’hui. J’étais satisfait du premier quart d’heure, puis c’est devenu un peu plus difficile. En deuxième mi-temps, nous avons gardé le rythme mais l’Atlético a repris le dessus après ses remplacements. À la fin, c’était tout ou rien et nous avons dû nous battre pour le résultat", a constaté le T1 des Gazelles qui a également constaté que l'Atlético de Madrid avait le plus d'occasions de gagner le match. Le VAR a renversé une décision de l'arbitre. "Je pensais que c'était un penalty. Mais le VAR a pris une décision différente. Ce n'était donc pas un penalty", a souligné le T1 des Gazelles à propos de la phase de jeu où Buchanan tombe dans la surface adverse après un contact avec Molina.

"Je suis très content de la façon dont nous avons pu mener ce match à bien. Pour le même prix, nous perdions 1-0", a poursuivi Hoefkens. "Vous pouvez alors vous dire : ’Nous rentrons chez nous satisfaits et nous avons fait de notre mieux’. Mais nous devons nous éloigner de ce type de raisonnement. C’est un grand pas que nous avons fait. Aujourd’hui, le Club ne se considère plus comme une équipe qui n’est pas à sa place ici."

La qualification officielle ne met pas fin aux ambitions brugeoises. "Nous voulons gagner tous les matchs et si cela se concrétise, nous allons gagner le groupe", a conclu Hoefkens.