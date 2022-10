Mark Van Bommel impressionné par le Club de Bruges

Le coach de l'Antwerp n'est pas surpris, mais il est impressionné par les prestations européennes du Club de Bruges

Si l'Antwerp cartonne en championnat et caracole en tête de la Pro League, le Club de Bruges, lui, séduit sur la scène européenne. Pas une surprise pour le coach de l'Antwerp. "Je dis depuis longtemps que le Club a une équipe très solide et je suis content que le Club me donne raison aujourd'hui", explique-t-il dans les colonnes du Nieuwsblad.



D'ailleurs pour Mark Van Bommel, il ne faut pas chercher trop loin au moment de désigner le favori pour le titre de champion de Belgique. "Les Brugeois restent bien entendu les favoris pour le titre, parce qu'ils sont très bien armés, mais aussi parce qu'il y a cette division des points par deux."