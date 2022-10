Ronny Deila avant Standard-Antwerp : "Un deuxième grand test"

Ce dimanche (13h30), le Standard de Liège affrontera l'Antwerp lors de la douzième journée de Jupiler Pro League.

Après son succès lors du choc wallon au stade du Pays de Charleroi (0-1), le Standard de Liège veut confirmer face au leader de D1A. Un second gros test après celui remporté contre le Club de Bruges pour les Liégeois qui devront se passer d'Amallah et Zinckernagel. "Ce sera un deuxième grand test face à une grosse équipe qui possède un style de jeu clair avec un 4-3-3 classique. Ils défendent et bougent bien. Nous devrons aussi bien jouer que contre Bruges et nous aurons alors de bonnes chances de l'emporter. Nous sommes capables de battre n'importe qui quand nous sommes à 100%", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

"Nous devrons jouer rapidement et de façon libérée afin de poser des problèmes à l'Antwerp. Il faudra aussi se créer plus d'occasions. Nous aurons besoin de notre organisation et de notre mentalité contre l'Antwerp, une équipe coriace qui a de très bons joueurs. Si tu commets une erreur, tu es puni. Cette équipe parvient à diriger chaque rencontre dans la direction souhaitée. Une grande force que possède Bruges aussi. Ils ne stressent jamais et continuent de jouer et d'avancer. On peut ajouter Genk aussi, c'est pourquoi ces trois équipes sont au-dessus pour le moment. Défensivement, nous sommes au même niveau que ces clubs, mais c'est offensivement que nous devons passer la seconde. C'est la prochaine étape", a conclu Deila.