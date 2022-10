Ronny Deila doit de nouveau se passer de Selim Amallah : "Il s'entraîne avec les U23 désormais"

Ce dimanche (13h30), le Standard de Liège affrontera l'Antwerp lors de la douzième journée de Jupiler Pro League.

Ronny Deila devra de nouveau se passer des services de Nathan Ngoy pour la réception de l'Antwerp. Le jeune Liégeois, qui souffre d’une déchirure à l’arrière de la cuisse, n’est pas encore rétabli. "Nathan n'est pas encore fit et Noah (Ohio) est aussi out car il est touché aux adducteurs. Ce dernier devrait retrouver le chemin des entraînements ce lundi normalement", a confié le coach du Standard de Liège qui sera aussi privé de Renaud Emond (tendon rotulien), et de Philip Zinckernagel, suspendu après ses deux cartons jaunes reçus à Charleroi.

Concernant Selim Amallah, aucune évolution à signaler. "La situation est toujours la même. Il s'entraîne avec les U23 désormais, et ce dossier est entre lui et le club désormais. Je ne suis pas vraiment impliqué dans cette affaire et dans ces négociations. Il n'est pas disponible pour la réception de l'Antwerp, nous verrons comment cela évolue", a souligné Ronny Deila.