Maarten Vandevoordt, spécialiste des penaltys ? : "Content de ma nouvelle clean sheet"

Était-ce un moment important dans la carrière de Maarten Vandevoordt ? Il pourrait se révéler être un spécialiste après son arrêt sur penalty à Louvain. Le gardien de Genk semble en tout cas en avoir le "feeling".

Maarten Vandevoordt penait à dissimuler sa joie après la victoire de Genk à OHL (0-1). "C'est agréable, oui", a réagi le gardien limbourgeois en après-match, qui a stoppé un penalty de Sofian Kyine en début de première mi-temps.

"Peut-on dire que je suis un spécialiste des penaltys ? Je ne sais pas. Je note que lors des tirs au but, je vais souvent dans le coin droit. C'était également le cas cette fois-ci. Si celui-ci est ensuite botté mollement, vous avez une chance en tant que gardien de but."

Mais Vandevoordt retenait surtout la prestation collective d'un Genk qui impressionne et est maintenant leader de Pro League. "Dans l'ensemble, les gars ont gardé le cap. C'est une victoire équipe, les meilleures victoires. Pour ma part, je suis content d'avoir obtenu ma quatrième clean sheet de la saison. C'est également agréable d'être, temporairement ou non (l'Antwerp n'avait pas encore joué face au Standard et pouvait repasser 1er), tout en haut du classement."