Notre équipe de la semaine : le Standard et l'Union raflent (presque) tout !

Quelle journée de Pro League ! Des scores fleuves, des surprises, un Standard en démonstration, une Union qui épate encore...voici notre équipe-type !

Gardien de but

Qui d'autre, vraiment ? Toute notre respect à la prestation de qualité de Louis Bostyn avec Zulte Waregem mais c'est bien sûr Simon Mignolet qui est le gardien de la semaine. Tranquille une bonne partie du match, il est resté attentif pour sortir plusieurs arrêts absolument prodigieux en fin de rencontre, devant Arnstad, puis surtout Hoedt et Silva. Les mots manquaient.

© photonews

Défenseurs

La conséquence d'une semaine riche en buts, c'est que les défenseurs n'ont pas vraiment eu à briller. Mark McKenzie, cependant, s'est démultiplié après l'expulsion d'Angelo Preciado, aidant Genk à tenir le zéro à OHL même à 10. Ross Sykes, lui, n'a pas eu grand chose à faire en défense mais a inscrit son nom au marquoir, pour la deuxième fois cette saison. Nurio, buteur et excellent avec Gand, complète la défense.

Milieux de terrain

Place au Standard, qui ne peut qu'être très bien représenté dans notre onze : Cihan Canak a été absolument brillant pour sa première titularisation en équipe A. Un but, une activité de tous les instants : le milieu offensif des Rouches a un bel avenir devant lui s'il confirme. William Balikwisha, à ses côtés, était tout aussi intenable et a marqué face à son frère, ironie du sort. Voilà pour la partie offensive du milieu. Hans Vanaken, très à l'aise et toujours doté d'une vista hors de la moyenne, offre le but d'un Nielsen moins bon dans le jeu. Aligné milieu défensif, Modou Tambedou a été très impressionnant avec Zulte Waregem.

© photonews

Attaquants

Dernier Standardman de la semaine : Denis Dragus - presque tous les Rouches avaient des arguments pour être repris mais le Roumain inscrit une vraie merveille et offre un assist "officieux" en laissant passer le ballon pour Canak dans la foulée. Kevin Denkey, auteur d'un triplé, a porté le Cercle et confirme qu'il est bel et bien en grande forme cette saison après une période d'adaptation. Enfin, Dante Vanzeir, avec deux buts et un assist lors de la démonstration de l'Union à Ostende, remonte magnifiquement la pente après un début de saison compliqué.