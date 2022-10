Ostende est dans les cordes : "Nous devons nous remettre les idées en place"

Jeudi soir, l'Antwerp s'est imposé contre Ostende (3-0) pour le compte de la 13e journée de Jupiler Pro League.

Les buts de De Laet (3e), Ekkelenkamp (53e) et Frey (79e) ont permis à l'Antwerp de décrocher les trois points et revenir à un point de Genk. Une défaite qui fait reculer Ostende à la 17e place avec seulement 11 points, à égalité avec Seraing, Courtrai et Zulte Waregem.

"Nous sommes rapidement menés au score, ce qui rend le jeu beaucoup plus difficile", a expliqué Anton Tanghe à l'issue de la rencontre. "Nous sommes actuellement dans une mauvaise passe. Nous sommes dans le coin où les coups tombent. Après ce soir, nous devons nous remettre les idées en place et penser au match contre Zulte Waregem, qui est en fait un match à six points", a souligné le capitaine du KVO.