Danny Buijs s'attardait trop sur les choses négatives à Malines

Le KV Malines doit continuer d'engranger des points. Selon Jordi Vanlerberghe, l'équipe est bien trop forte pour lutter contre la relégation. Une bonne première étape a été franchie avec Steven Defour. Il constate des changements par rapport à la période sous Danny Buijs.

En effet, Buijs avait du mal à gérer la situation. "Au KV Malines, où les gens vivent le football plus intensément qu'à Eupen, par exemple, le stress et la pression sont beaucoup plus importants. Ils ont évoqué un peu trop facilement le départ de Souza et de Cuypers", explique Jordi Vanlerberghe à Gazet van Antwerpen.

Vanlerberghe a donc vu Buijs mettre trop l'accent sur les mauvaises choses. "Se laisser aller à trop de négativisme était le point sensible de Danny. Il était occupé au club de six heures du matin à huit heures du soir. Mais avec les nombreux buts encaissés et la perte persistante de points, il a connu une période incroyablement difficile. Bien sûr, vous pouvez vous attarder sur les problèmes, mais vous devez passer à autre chose et essayer d'en retirer le positif. En mettant constamment l'accent sur le négatif, nous sommes restés bloqués et n'avons pas avancé."