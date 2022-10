Kevin De Bruyne: "Erling Haaland? Il fait ce qu'il a à faire"

Elu homme du match après la victoire de City contre Brighton samedi, Kevin De Bruyne a rendu hommage au super buteur des Sky Blues.

Auteur du but qui a libéré City dans le dernier quart d'heure, Kevin De Bruyne a joué un rôle majeure dans la victoire conquise contre Brighton. Tout comme son équipier Erling Haaland qui a planté ses 21e et 22e buts de la saison, toutes compétitions confondues. Le tout en 15 matchs disputés.

​Des statistiques stratosphériques qui impressionnent tout le monde; Y compris De Bruyne lui-même? "Il est là pour marquer des buts et il connaît un excellent début de saison", répond le meilleur passeur de Premier League. Et le compteur ne devrait pas s'arrêter de tourner aussi vite. "Ce n'est que le début. Erling fait ce qu'il a à faire, et l'équipe tourne vraiment bien pour l'instant, donc il faut continuer comme ça."