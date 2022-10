Coupe du Monde 2022 : les Pays-Bas prêts à s'inviter là où on ne les attend pas ?

La Coupe du Monde début dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Au tour de nos voisins néerlandais.

Et si c’était la grosse surprise du mondial ? Cela fait maintenant plusieurs années que les Néerlandais soufflent le chaud et le froid en Coupe du Monde. Demi-finalistes en 2014, battus aux tirs au but par l’Argentine de Lionel Messi, les hommes de Louis Van Gaal (oui, déjà à l’époque) semblaient redevenir une équipe redoutable. Cependant, 4 ans plus tard, sous la houlette d’Advocaat, ils ne parviennent pas à se qualifier pour la Coupe du Monde en Russie, en terminant à la troisième place d’un groupe qui comprenait aussi la France et la Suède.

Après le passage de Ronald Koeman à la tête des Oranje, et une finale de la Ligue des Nations perdue contre le Portugal, Louis Van Gaal est revenu aux affaires avec de très bons résultats. Tout d’abord une qualification pour cette Coupe du Monde au Qatar, mais aussi une qualification pour le Final Four aux dépens de la Belgique.

La star, c’est l’équipe (et le sélectionneur)

Par le passé, l’équipe néerlandaise a souvent eu dans ses rangs les plus grandes stars internationales. Arjen Robben, Dennis Bergkamp, Marc Overmars, Ruud Van Nistlerooy, Edgar Davids et on en passe. Cette année, ce sera au tour des Virgil Van Dijk, Frenkie De Jong ou encore Memphis Depay d'être les fers de lance de l’équipe, mais les individualités sont moins décisives qu’autrefois, sans leur manquer de respect.

Photonews

Du coup, Van Gaal mise sur un collectif, un jeu d’équipe, dans lequel tout le monde sait ce qu’il a à faire. Le danger peut venir de partout, mais surtout les jeunes pousses de l’équipe sont nombreuses et évidemment prometteuses. Si bien que la profondeur de banc néerlandaise est un atout non négligeable. Un changement n’affaiblit pas l’équipe.

Une fausse tête de série ?

Toutes les équipes du pot 2 voulaient hériter du Qatar, et ce sont nos voisins qui ont été servis. Ils évitent une grosse nation tout en s’assurant, normalement, au moins une victoire contre le Qatar. Cependant, les Bataves devront faire attention à leur pire ennemi : l’excès de confiance. L’Equateur et le Sénégal ne seront pas des oiseaux pour le chat et ils devront faire le travail pour tenter de terminer à la première place du groupe. Une deuxième place leur offrirait potentiellement l’Angleterre en huitième de finale, une première et ce serait soit l’Iran, soit le Pays de Galles, soit les USA.

On le sait, depuis 1988 et le sacre lors de l’Euro de la bande à Van Basten, les Pays-Bas courent après un titre majeur dans une grande compétition. Avec trois finales de Coupe du Monde perdues, ils sont un peu les chats noirs de la compétition. Est-ce l’année où tout peut basculer pour nos voisins ? Pourquoi pas…