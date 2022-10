Les remplaçants sont décisifs pour Westerlo : "C'est important pour chaque équipe"

Jonas De Roeck continue de faire du bon boulot avec Westerlo, notamment avec les trois points pris face à Courtrai récemment.

Westerlo peut remercier ses remplaçants pour la victoire assurée à Courtrai ce samedi. Et ce n'est pas la première fois que le club se retrouve dans cette situation. Cette fois, c'est Nene Dorgeles qui a complètement mis fin aux débats en fin de match.

"Déjà le sixième but d'un remplaçant ? Alors on a de bons remplaçants, non ?", pouvait sourire Jonas De Roeck au Guldenspoor Stadium.

"Nous avons des remplaçants qui peuvent changer les choses. C'est important pour chaque équipe. C'est quelque chose dans lequel nous sommes très forts cette saison."

"Mais c'est aussi quelque chose sur lequel nous insistons. Même les joueurs qui ne font pas partie de la sélection sont importants pour nous. Nous ne sommes pas onze-douze joueurs, mais beaucoup plus."