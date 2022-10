📷 Nainggolan et deux Anderlechtois posent tout sourire

Radja Nainggolan, Fabio Silva et Sebastiano Esposito ne vivent pas les meilleurs moments qui soient sur la pelouse. Mais ils ont retrouvé le sourire le temps d'une soirée ensemble.

Relégué dans le noyau B de l'Antwerp, Radja Nainggolan a traversé des moments difficiles. Tout comme Sebastiano Esposito, sur le banc avec Anderlecht, et Fabio Silva qui reste sur une nouvelle défaite et le licenciement de son entraîneur. Mais tous trois ont retrouvé le sourire le temps d'une soirée ensemble, en compagnie de l'influenceur italien Damiano Er Faina. La chanson qui accompagne la story parle d'elle-même : "Happy", de Pharell Williams. On souhaite aux trois joueurs, en difficulté, de retrouver le bonheur !