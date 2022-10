🎥 Première défaite pour Hazard et Courtois, Dortmund qualifié, Milan relancé, Messi, Neymar et Mbappé déchaînés

Une soirée riche en buts, en Ligue des Champions, ce mardi. Avec des cartons pour le PSG et l'AC Milan, la première défaite de la saison du Real, un choc spectaculaire fatale à la Juve à Benfica, mais aussi un partage blanc, mais suffisant pour Dortmund contre Manchester City.

Groupe E: Milan, De Ketelaere et Origi

L'AC Milan, avec De Ketelaere dans le onze de base et Origi durant les dix dernières minutes, a parfaitement exploité la défaite de Salzbourg pour se relancer. Les Milanais se sont largement imposés à Zagreb, grâce à des buts de Gabbia, Leao, Giroud et un autobut de Ljubicic (0-4) et grimpent à la deuxième place du groupe. Chelsea (10 points) a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale, Milan (7 points) et Salzbourg (6 points) se disputeront le deuxième ticket pour les huitièmes de finale.

Leao Goal. JUST BALLING pic.twitter.com/4ZZ1whIoda — Prem Goals (@PremierLeagueSZ) October 25, 2022

Groupe F: le Real surpris, avec Courtois et Hazard

Déjà qualifié et privé de plusieurs cadres, le Real Madrid a subi sa toute première défaite de la saison à Leipzig (3-2). Gvardiol, Nkunku et Werner ont inscrit les buts allemands, Vinicius et Rodrygo ont trouvé l'ouverture pour le Real. Thibaut Courtois a disputé l'intégralité de la rencontre, Eden Hazard est monté en fin de match.

TIMO WERNER SCORES AGAINST REAL MADRID AGAIN

pic.twitter.com/bLohZFJQYQ — ūüĆä (@Vintage_Cfc) October 25, 2022

Dans l'autre rencontre du groupe, le Shakhtar a été accroché par le Celitc (1-1). Avec 9 unités, Leipzig n'est pas encore assuré de sa qualification. Les Rottenbullen devront joueront leur ticket pour les huitièmes de finale lors de la dernière rencontre contre le Shakhtar, qui est troisième du groupe avec 6 points.

Groupe G: un partage qui arrange tout le monde entre Dortmund et City

Avec Thorgan Hazard parmi les titulaires, le Borussia Dortmund a assuré l'essentiel en partageant l'enjeu contre Manchester City (0-0). Les Borussen se qualifient pour les huitièmes de finale, City, qui a manqué un penalty via Mahrez, s'assure de la première place.

Groupe H: la MNM en feu, la Juve au tapis

Pluie de buts dans les deux matchs du Groupe H! Messi (2 buts, 2 assists), Neymar (un but, un assist) et Mbappé (2 buts, 1 assist) ont permis au PSG d'assurer sa qualification grâce à une large victoire contre le Maccabi Haïfa (7-2). Dernier buteur de la soirée, Carlos Soler a inscrit son tout premier but parisien et c'est un ancien de Pro League, Abdoulaye Seck, qui a planté les deux buts du Maccabi.

Dans l'autre rencontre, Benfica a éteint les dernières illusions de la Juventus à la faveur d'une victoire spectaculaire (4-3). Les Portugais accompagnent le PSG en huitième, la Juve tentera de décrocher la troisième place au détriment du Maccabi.