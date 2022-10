Coupe du monde : l'Angleterre devra confirmer son renouveau

La Coupe du Monde débute dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Au tour de l'Angleterre, favorite du groupe B.

Versée dans le groupe B, l'Angleterre sera attendue au tournant. Moins pour passer la phase de groupes (disposer de l'Iran, les USA et leurs voisins gallois serait même moins qu'un strict minimum) que pour aller le plus loin possible dans la compétition. Les Anglais, inventeurs du Beautiful Game, sont en effet l'un des favoris, au vu de leur noyau, mais aussi d'un prestige qu'ils semblent retrouver ces dernières années.

Un sans-faute en qualifications

Cette qualification en Coupe du monde, les Three Lions l'ont confirmée sans aucun problème. Jamais inquiétés, les hommes de Gareth Southgate n'ont perdu que 4 points, partageant face à la Pologne puis la Hongrie (1-1 lors des deux matchs). Les stats parlent d'elles-mêmes : 39 buts marqués en 10 matchs pour 3 encaissés. Avec un statut de meilleure attaque et de deuxième meilleure défense de ces éliminatoires, les Anglais ont confirmé que ces derniers n'étaient qu'une formalité.

Un noyau impressionnant mais faillible

L'Angleterre peut se targuer de compter sur l'un des effectifs les plus étoffés et talentueux de cette Coupe du monde. Pas très compliqué, quand la quasi-majorité de ses joueurs proviennent des meilleurs clubs de Premier League. Le renouveau britannique se perçoit au vu du talent de leurs jeunes pousses : Saka, Bellingham, James, Foden, Mount, Bowen,... A chaque grande équipe, son grand attaquant : Harry Kane. Le joueur de Tottenham est inarrêtable depuis déjà quelques années et, à seulement deux buts de Wayne Rooney (qui culmine à 53 roses), il pourrait bien devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection lors de cette Coupe du monde.

Néanmoins, cette équipe est inégale et les joueurs disponibles à certains postes sont loin du top mondial. C'est plus particulièrement en défense que le bât blesse. Harry Maguire, défenseur le plus cher de l'histoire (87 millions), est dans une bien mauvaise passe. Critiqué et moqué à Manchester United, le défenseur central n'a pas rassuré lors de ses derniers matchs en Ligue des nations. Le cas de Trent Alexander-Arnold pose lui aussi question. Le latéral de Liverpool est en-dessous de son niveau depuis le début de la saison et a de grandes chances de ne pas disputer une nouvelle compétition internationale, après avoir manqué l'Euro 2021 pour cause de blessure.

Globalement, on pourrait dire que la défense est le secteur le moins bien fourni. Southgate a même récemment appelé des joueurs de seconde zone (tels que Marc Guehi, de Crystal Palace) en charnière centrale. Au poste de gardien, on ne va pas se plaindre, après des années passées avec des David James, Paul Robinson, Rob Green, Ben Foster ou même un Joe Hart qui ont rarement été exempts de tous reproches. Pickford (Everton) fait le taff sans être étincelant, Ramsdale est l'un des symboles de la renaissance d'Arsenal et tant Pope (Newcastle) qu'Henderson (Nottingham Forest) sont des bons gardiens.

Un coach à la position fragilisée

En 2016, après la désillusion totale de l'Euro (élimination en huitièmes de finale face à l'Islande) menant au départ de Roy Hogdson et le fiasco total Sam Allardyce (qui ne restera...qu'un match sur le banc britannique suite à son manque d'intégrité envers la Football Association), Gareth Southgate est nommé en tant que sélectionneur.

Pourtant jeune et avec peu d'expérience au plus haut niveau, Southgate va emmener les Three Lions à une très belle petite finale lors de la dernière Coupe du monde (un match que les Anglais perdront d'ailleurs contre nos Diables Rouges) et en finale de l'Euro. Même si les Anglais s'inclinent contre l'Italie aux tirs au but et que tout Wembley pleure, Southgate a rendu fier tout un pays après des années de galère et de déceptions.

Dernièrement, suite aux mauvais résultats en Ligue des nations et ses choix discutables quant à son noyau, Southgate s'est attiré les foudres de la presse et de l'opinion publique britannique, toujours très exigeantes. On dit que les diamants naissent sous l'effet de la pression, le sélectionneur et ses hommes arriveront-ils à la retourner à leur avantage ?

Des ambitions à la hauteur...du passé ?

Il est assez fou de constater que l'Angleterre, pays pourtant majeur de la planète football, possède un palmarès quasi-vierge dans la plus grande compétition de ce sport. Les Britanniques n'ont en effet remporté la Coupe du monde qu'à une seule reprise : en 1966, à domicile.

A l'époque, c'étaient les légendes Bobby Moore, Gordon Banks ou Bobby Charlton qui avaient soulevé la Coupe Jules Rimet. Les Lineker, Shilton, Waddle, Gascoigne, Beckham, Gerrard ou Lampard n'ont plus jamais réussi à reitérer l'exploit et ont même extrêmement déçu avant que la nouvelle génération ne prenne le relais.

Tant en Coupe du monde qu'en Coupe d'Europe, cette équipe réalise les meilleurs résultats de son histoire récente, les plus réguliers. Qu'en sera-t-il dans moins d'un mois ?