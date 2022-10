Anderlecht peut-il encore sauver sa saison?

Est-ce que la pause "Coupe du Monde" sera salutaire pour les Anderlechtois ?

On a beau avoir tous les discours du monde, le classement est ce qu'il est. Actuellement à la douzième place du classement avec 16 points, le Sporting d'Anderlecht est loin de ses ambitions initiales, qui étaient de disputer les Champion's Playoffs.

Avec 13 points de retard sur le quatrième, l'Union, le Sporting bruxellois peut pratiquement déjà oublier une présence dans ce fameux top 4. Il faudrait que les planètes s'alignent au niveau des résultats des nombreuses équipes qui sont devant eux au classement. Viser le top 8 (et donc l'Europe via les European's playoffs ou la coupe) semble plus raisonnable. Mais cela n'est qu'une toute petite partie des problèmes du Sporting.

En effet, la direction va devoir reconstruire un staff quasiment au complet, puisqu'il a été proposé à Samba Diawara et à Sandro Salamone de rejoindre les U23, qui sera encore et toujours coaché par Robin Veldman. Alors un coach va débarquer, avec son T2, voir un T3 et plus, tout dépend du futur de Guillaume Gillet. Une nouvelle façon de travailler va être mise en place, le noyau va devoir s'adapter.

Mais au lendemain du match contre Genk, ce sera la trêve pour la Coupe du Monde, et cette pause pourrait être salutaire pour Anderlecht. Le nouveau staff aura le temps de préparer une seconde partie de saison, qui sera pratiquement une nouvelle. Une nouvelle préparation en perspective et qui pourrait être salvatrice.

Mais on ne va pas se mentir, le plus gros du travail du club sera de renouer non seulement le contact, mais surtout la confiance avec ses supporters. Ces derniers sont à bout, ils veulent des résultats, venir s'amuser au stade et voir leur équipe lutter pour remporter des titres. En ce qui les concerne, trois victoires et deux belles paroles ne seront pas suffisantes tant le ras-le-bol est profond. Le vrai chantier de la direction anderlechtoise est là.

Alors oui, le Sporting d'Anderlecht peut encore faire bonne figure d'ici au mois de mai, mais il faudra que tout soit parfait pour ramener le calme à l'ombre de Saint-Guidon.