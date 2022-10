Le Standard va envoyer une belle petite facture à Anderlecht

Le Clasico entre le Standard et Anderlecht est loin d'être terminé. Les dégâts causés par les supporters bruxellois devront être réparés.

Le Clasico entre le Standard de Liège et le Sporting d'Anderlecht n'a pas fini de faire parler de lui. Le match a été arrêté après des perturbations par les supporters bruxellois. Het Nieuwsblad calculé l'addition et la note devrait être salée pour Anderlecht.

Dans et autour du stade, les supporters d'Anderlecht ont détruit pas mal de choses. Le Standard présentera certainement une facture salée à son rival. Par exemple, le gazon hybride doit être réparé après avoir été endommagé par du matériel pyrotechnique.

Une partie du terrain doit également être nettoyée et des lampes ont été cassées et jetées sur le terrain. 32 sièges auraient par ailleurs été brûlés et cassés. Dans la zone réservée aux visiteurs, les toilettes ont aussi été détruites.

Depuis le match, le Standard aurait déjà demandé des devis pour effectuer toutes les réparations. Ces frais s'ajouteront à l'amende de 50 000 euros qu'Anderlecht doit payer en raison de l'arrêt prématuré du match.