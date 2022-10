Raymond Domenech recadre Mbappé: "Il aurait mieux fait de se taire"

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France et entraîneur du FC Nantes n'a pas aimé une déclaration de l'attaquant du PSG.

Cinq mois après avoir été tenus, les propos de Kylian Mbappé font visiblement toujours autant grincer des dents. Fin mai, l’attaquant du PSG s’était laissé aller à une interprétation controversée de la qualité du football sud-américain. Interrogé sur ses favoris pour la Coupe du monde, il avait ainsi répondu : "L’Argentine et le Brésil ne jouent pas des matches de haut niveau avant de se qualifier. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe et c’est pourquoi, quand on regarde les dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui gagnent".

Raymond Domenech a remis une pièce dans la machine et n’a pas mâché ses mots: "Mbappé, il aurait mieux valu qu’il se taise", a suggéré l’ancien sélectionneur des Bleus. "On ne peut pas dire une chose pareille, dire que le Chili ou la Colombie ne sont pas de bonnes équipes. Il y a des joueurs qui jouent en Europe, dans tous les clubs. Des équipes comme l’Uruguay, avec des joueurs de haut niveau. Je ne sais pas… Il aurait dû ne pas en parler. Pour moi, on ne peut pas dire ça."