Schreuder croit encore au miracle en Ligue des Champions: "Nous ne sommes pas désespérés"

L'ancien entraîneur du Club de Bruges sait que ce sera compliqué, mais il y croit encore.

L'Ajax est en mauvaise posture, mais passer l'hiver en Ligue des champions reste une possibilité pour les Amstellodamois. Alfred Schreuder mise sur une victoire contre Liverpool par au moins deux buts d'écart.

L'Ajax doit en effet s'imposer par plus d'un but d'écart mercredi soir et a besoin d'une victoire sur le terrain des Rangers et d'une défaite de Liverpool contre Naples lors de la dernière journée pour passer l'hiver en Ligue des champions. "Nous ne sommes pas désespérés", sait Schreuder.

"Nous devons faire preuve d'audace et d'agressivité et croire que c'est possible", a poursuivi l'entraîneur de l'Ajax. "Nous devons faire mieux en matière de possession et de perte de balle que ce que nous avons fait à Anfield. Je vois que nous faisons des progrès.. Même lors du match à domicile contre Naples, nous étions bien en possession du ballon."

C'est ce qui l'on peut appeler voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.