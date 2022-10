Philippe Clément : "Tous ceux qui ont vu le match doivent dire qu'on méritait de le gagner"

Jeudi soir, Monaco se déplaçait sur la pelouse de Ferencvaros pour le compte de la 5e journée de l'Europa League. Malgré l'ouverture du score de Wissam Ben Yedder, le club de la Principauté a concédé le nul (1-1) face aux Hongrois.

À l'issue de la rencontre, Philippe Clement était déçu et estimait que son équipe aurait mérité de l'emporter. "Tous ceux qui ont vu le match doivent dire qu’on méritait de le gagner", a lâché le coach de Monaco. "Je n’ai pas vu une équipe qui était blessée aujourd’hui. Elle a poussé jusque dans les dernières secondes. Si on joue ce match dix fois, on le gagne huit fois. C’est le football. Je veux que mes joueurs regardent vers l’avant. Ce sera une grande finale contre l’Etoile Rouge", a souligné le technicien belge.

Monaco ne peut plus viser la première place de son groupe H mais a son destin en main pour la deuxième (qualificative pour les barrages) avant la réception de l'Etoile Rouge de Belgrade la semaine prochaine.