Philippe Montanier estime que l'addition est trop salée

Après quatre matchs sans défaite, Toulouse a lourdement chuté vendredi sur la pelouse de Lens (0-3) à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1.

Avec deux buts concédés dans les dernières minutes, l’entraîneur de Toulouse, Philippe Montanier, estime que le score ne reflète pas la rencontre. "Je trouve le score assez sévère", a déploré le technicien français devant les médias. "J'ai des gros regrets sur la première période où on a eu des opportunités mais on n'a pas cadré nos frappes et su profiter de nos temps forts. Offensivement, par manque de justesse, nos attaquants n'ont pas su s'imposer et il faut le dire qu'on a été dans ce domaine en dessous de ce qu'on faisait jusque-là. (…) Ce fut plus difficile en début de seconde période, et puis on fait trop d'erreurs en défense et on le paie cher", a conclu l'ancien coach du Standard.