Loin des yeux, Maxime Lestienne fait sensation à Singapour

Maxime Lestienne avait fait se lever quelques sourcils quand il a quitté le Standard pour...Singapour. Mais visiblement, l'ailier mouscronnois s'éclate.

Maxime Lestienne (30 ans) avait déjà opté, dans sa carrière, pour des destinations surprenantes comme Al-Arabi alors que sa carrière décollait à peine, puis le Rubin Kazan après un passage réussi au PSV Eindhoven. Un peu mis à l'écart du côté du Standard, il avait à nouveau opté pour un défi étonnant : en janvier dernier, Lestienne signait à...Singapour, au Lion City Sailors. Une destination exotique, mais une ville moderne, high-tech et confortable (Singapour est le 4e pays mondial au PIB par habitant), où l'ancien du Futurosport a visiblement retrouvé le sourire.

En effet, les statistiques de Lestienne avec les Sailors sont tout bonnement incroyables. Au sein d'une équipe où il est le seul joueur européen, l'ex-Rouche compte 12 buts et 25 assists en 25 rencontres de championnat. Une ligue certes infiniment plus faible que la Pro League et même que les championnats du Golfe, par exemple. Cette saison, le Lion City Sailors a déjà gagné des matchs 1-10 (avec...2 buts et 4 assists de Lestienne), 0-6 (1 but et 3 assists), 6-1 (1 but et 2 assists), 7-0 (1 but), 4-9 (1 but et 4 assists) ou encore 3-4 (1 but, 1 assist). Le meilleur buteur du championnat compte 35 buts en 25 rencontres. Mais Maxime Lestienne est de loin meilleur passeur de Singapore Pro League, et tire le maximum de son expérience...