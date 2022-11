Didier Lamkel Zé, cas désespéré : "Je quitte Courtrai en janvier, je vaux mieux que ça"

Le retour de Didier Lamkel Zé en D1A semble déjà arriver à sa fin. Le fantasque camerounais a annoncé son départ en janvier.

On se demandait s'il avait véritablement changé et allait enfin mettre son talent indéniable au service du football, mais Didier Lamkel Zé est resté le même. Après son dérapage face à l'Antwerp, qui lui a valu un sursis mais aussi une rencontre imposée avec les supporters anversois (qu'il a jusqu'ici refusée), Lamkel Zé semble désormais...en avoir assez du KV Courtrai. Tout simplement. "Vu mes qualités, je sais que je vaux mieux que Courtrai", déclare-t-il lors de son passage sur Le Gril d'Erik Libois, pour la RTBF. "C'était le deal avec la direction quand je suis arrivé ici. J'ai besoin d'un gros challenge, pour relancer ma carrière".

Chaque fois que je fais quelque chose ici, c'est comme si j'avais tué quelqu'un...

Auteur d'un but et de 2 assists depuis sa signature au KV Courtrai, Didier Lamkel Zé n'a pourtant pas montré son meilleur niveau cette saison. Il faut dire que le KVK est en difficulté, jouant le maintien plutôt que le top 8. "Je signe à Ferencvaros en janvier, c'est fait à 90%. C'est un grand club, qui joue la Coupe d'Europe chaque saison. Les dirigeants me suivent depuis longtemps, ils me voulaient déjà quand j'étais à l'Antwerp", assure le Camerounais. "Je veux remercier Courtrai car c'est le club qui m'a tendu la main en Belgique, où mon image est salie depuis des années (...) chaque fois que je fais quelque chose ici, c'est comme si j'avais tué quelqu'un (...) il est temps pour moi de tourner la page de la Belgique".