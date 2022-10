Un sursis en plus pour Kristian Arnstad, une étonnante "sanction alternative" pour Lamkel Zé

L'appel du Sporting n'a pas permis de diminuer la sanction, au contraire, il a même écopé d'un sursis supplémentaire.

Lundi, le Parquet de l'Union Belge avait proposé une suspension de quatre matchs effectifs à Kristian Arnstad, exclu jeudi dernier à Zulte Waregem. Le Sporting a refusé la proposition et c'est finalement le Comité Disciplinaire qui a tranché: le jeune Anderlechtois écope d'une amende de 4500 eurros et d'une suspension de cinq matchs: quatre matchs effectifs et un match avec sursis.

D'autres ont également été fixés ce mardi soir: José Jeunechamps et Pape Habib Gueye sont suspendus pour trois matchs effectifs et un match avec sursis, Nene Dorgeles écope de deux matchs effectifs et d'un sursis d'un match.

Didier Lamkel a, lui aussi, été fixé ce mardi. Le Camerounais, qui avait insulté l'Antwerp après la victoire de Courtrai contre le Great Old, écope d'un sursis de deux matchs, mais devra rencontrer des supporters et des représentants officiels de son ancien club.