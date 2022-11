Genk en route pour un 27 sur 27, mais ... : "Les supporters peuvent apprécier, mais nous n'avons encore rien entre les mains"

Dans le sillage de l'Antwerp, Genk affiche un bilan de 27 sur 27. Les Limbourgeois jouent ce soir contre Charleroi, mais Wouter Vrancken met le frein à main pour un moment. "Les fans peuvent apprécier, mais nous n'avons encore rien en main", a-t-il déclaré.

Ce ne serait pas Vrancken, s'il ne proclamait pas le réalisme. Genk a peut-être sept points d'avance sur l'Antwerp, mais cela ne vous apporte rien. "Il en restera à peine trois ou quatre lorsque cela sera vraiment important. Nous avons encore deux matches et un tour complet de retour devant nous, il est donc peu judicieux de regarder déjà le classement. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et sur notre façon de jouer", a déclaré Vrancken au Het Nieuwsblad.

Il est exigeant. La première mi-temps contre le KV Malines n'était pas à la hauteur et il faut que ça change. "Le KV Mechelen s'est très bien comporté et a mis plusieurs joueurs en difficulté. Nous devons essayer d'éviter cela contre Charleroi. C'est un adversaire qui a beaucoup de qualités, classées en dessous de sa valeur. Avec des joueurs comme Kayembe, Zorgane et Ilaimaharitra, ils ont beaucoup de qualités individuelles."