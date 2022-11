Hoefkens sur le faux-pas de Bruges : "Beaucoup d'internationaux pensent au Mondial"

L'entraîneur du FC Bruges a voulu relativiser après le revers surprise des siens face à La Gantoise.

Défait 2-0 par une équipe gantoise qui affichait un moral en berne ces dernières semaines, le FC Bruges a été quelque peu calmé après un bel enchaînement en championnat.

Cependant, pas d'inquiétude dans le chef de Carl Hoefkens qui se veut rassurant. Pas de place au drame mais certainement quelques explications quant au manque d'implication de ses hommes.

L'entraîneur brugeois se dit heureux quand la Coupe du monde sera finie : "Beaucoup d'internationaux y pensent et ça joue dans les têtes. Mais évidemment j'espère de bons résultats pour les Diables Rouges et mes hommes en général. Mais c'est une saison bizarre au point de vue physique et mental".