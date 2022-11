Carrasco, les valises prêtes dès cet hiver ?

En grande difficulté, l'Atlético de Madrid doit faire les comptes et vendre dès cet hiver.

Avec une quatrième place dans un groupe abordable, l'Atletico de Madrid a déçu et ne remplira pas les comptes du club pour sa stabilité financière. En interne, le club espagnol sait qu'il devra vendre un gros nom dès cet hiver. Plusieurs noms sont évoqués comme vente et Yannick Carrasco en fait partie. En difficulté depuis le début de saison et pas titulaire au profit de Saul. Le belge ne convainc pas par ses entrées et son penalty décisif raté face à Leverkusen n'a pas aidé.

Le Diable possède encore une belle côte marchande et était suivi par Newcastle et Arsenal l'été passé. Pour ne pas aider, Simeone a déclaré en conférence de presse. "J'ai des gars qui sont au club depuis longtemps, qui jouent et pensent être Maradona. Quand ils ne jouent pas, ils sont très frustrés. Et quand ils doivent entrer, la frustration reste dans leur cerveau et ça les empêche de jouer à leur meilleure version". Une déclaration qui résonne dans la tête de plusieurs attaquants du club, également dans la liste des vendables, comme Thomas Lemar, Matheus Cunha ou Joao Felix.