Jean-Sébastien Legros prêt à recevoir Charleroi : "Ce sera un tout autre match"

Ce mardi soir (19h30), le RFC Seraing recevra le Sporting de Charleroi en seizième de finale de la Coupe de Belgique.

Seraing a pris un gros coup sur la tête le week-end dernier en s'inclinant à domicile contre Saint-Trond (1-2). La lanterne rouge du championnat devra relever la tête en Coupe de Belgique contre Charleroi. "Un timing difficile puisque nous jouons en Coupe mardi et en championnat vendredi. On va essayer de trouver la meilleure formule pour être le plus performant possible", a confié Jean-Sébastien Legros en conférence de presse. "Nous allons poursuivre sur notre lancée étant donné qu'il y avait du positif après la défaite contre le STVV. Place à Charleroi que nous avons déjà rencontré en championnat et contre qui nous avons perdu 0-1 dans les dernières minutes. Ce sera un tout autre match : un contexte, des joueurs et un entraîneur différents des deux côtés !", a lâché l'ancien coach de Dison avant de poursuivre.

"Deux équipes en quête de résultats positifs, mais avec des finalités différentes. La Coupe peut devenir un objectif pour Charleroi alors que le championnat reste notre priorité. Nous allons toutefois aborder la rencontre avec beaucoup de sérieux et la volonté de nous qualifier au tour suivant", a déclaré l'ancien T2 des Métallos.