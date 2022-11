L'Union va faire tourner : "Apporter du sang frais dans l'équipe"

Le coach unioniste pense avant tout à remporter les deux rencontres de cette semaine.

L'Union SG affrontera Capellen en Coupe de Belgique. L'entraîneur Karel Geraets a confié qu'il ferait une rotation.

Plusieurs joueurs de l'Union SG ne bénéficient pas de beaucoup de minutes de temps de jeu cette saison. "Il y aura certainement des joueurs qui joueront et car ils ont moins de minutes cette saison. Nous avons encore deux matchs à disputer avant le début de la Coupe du monde, et l'objectif est en tout cas d'amener deux équipes en forme et fraîches au coup d'envoi des deux matchs."

Le transfert record, Cameron Puertas, espère également avoir sa chance. "Je ne suis pas encore sûr, mais je suppose bien sûr qu'il (Geraerts, ndlr) fera beaucoup de rotations. Je suis prêt à montrer de grandes choses. Les matches de coupe sont toujours difficiles, alors peu importe que Cappellen ne joue qu'en deuxième division en amateurs."