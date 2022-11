Coupe du monde 2022 : le Canada, sensation annoncée !

La Coupe du Monde débute dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Place au Canada, annoncée comme l'une des équipes à suivre assurément cet hiver.

La qualification

Les Canucks ont ajouté la manière à leur qualification. Ils ont en effet terminé à la première place de leur groupe, à égalité de points avec les Etats-Unis, avec la meilleure différence de buts (16). Le 27 mars dernier, après une victoire 4-0 sur la Jamaique - grâce notamment à des buts de Larin et de Buchanan -, le BMO Field de Toronto est le théâtre de scènes de joie libératrices et rares : le Canada est de retour en Coupe du monde.

Versés dans le groupe F, avec la Belgique, la Croatie et le Maroc, les Canadiens auront fort à faire. Pourtant, leurs chances de s'extirper de ce groupe homogène sont bien plus élevées que ce que la méconaissance de cette équipe et leur mince histoire en Coupe du monde pourraient laisser penser.

Une première depuis...1986

La première participation du Canada en Coupe du monde est asez récente puisqu'elle date de 1986, un an seulement après la première victoire de la sélection en Gold Cup - appelé Championnat de la CONCACAF jusqu'en 1989. Au Mexique, une édition que nous Belges regardont encore avec nostalgie, le Canada tombe dans un groupe relevé, composé de la France, la Hongrie et l'URSS.

Les débuts sont difficiles : 0 buts marqués, 5 encaissés, 3 défaites. Les Canucks sortent dès le premier tour.

Mais ce n'est que partie remise. Depuis le début du 21 siècle, le football canadien connait une belle expansion. En 2000, le pays remporte sa deuxième Gold Cup. Selon la FIFA, déjà en 2006, le football (ou "soccer") est déjà le sport le plus populaire du pays.

Le développement passera, évidemment, par celui des clubs canadiens. En 2007, le Toronto FC est la première formation canadienne à intégrer la MLS. En 2012, c'est l'Impact de Montréal (appelé désormais CF Montreal) qui devient lui aussi une franchise du championnat. Les deux équipes se forgeront une certaine réputation à l'international, avec notamment le passage de joueurs réputés tels que Giovinco ou Insigne plus récemment côté Toronto ; Drogba, ou Laurent Ciman côté Montreal. Les Vancouver Whitecaps ont également intégré la MLS en 2011.

© photonews

Le noyau

Outre la carrière intra-MLS de certains joueurs canadiens (tels que Dwayne De Rosario qui est dans le top 10 des meilleurs buteurs du championnat), l'expansion du Canada s'est également observée ces dernières années en Europe. Ce qui a largement contribué à l'explosion de cadres actuels de la sélection.

Ainsi, sans se mouiller, on peut très clairement affirmer que le noyau dont dispose John Herdman - le sélectionneur depuis 2018 - est le meilleur dont le Canada n’a jamais disposé. Les stars Jonathan David (Lille OSC) et Alphonso Davies (Bayern Munich) sont les porte-drapeaux de cette génération dorée et serviront de guides durant cette Coupe du monde.

Après plusieurs problèmes physiques graves et des complications cardiaques, la sensation de la Ligue des Champions 2020 avec le Bayern semblait être de retour sur les bons rails. Mais Davies s'est à nouveau blessé samedi dernier face à l'Hertha Berlin. Les nouvelles se veulent tout de même rassurantes, de même que son rythme de match (plus de 1500 minutes cette saison). S'il est en forme, son rôle bien plus offensif que chez les Bavarois sera vital à cette équipe canadienne.

© photonews

Jonathan David est lui aussi devenu un tout grand depuis son départ de La Gantoise. Artisan majeur du titre en Ligue 1 de Lille il y a deux saisons, le joueur de 22 ans continue à scorer sans relâche et sera l'un des hommes forts de cette sélection, lui qui a inscrit 9 buts et distribué 7 assists en 18 matchs de qualif'.

Les Belgicains Tajon Buchanan et Cyle Larin (Club Bruges) seront également à suivre. Le premier revient en assez bonne forme. Le second est certes en difficulté depuis son transfert en Belgique mais s'est lui aussi montré indispensable à son équipe nationale lors des dernières qualifications. Avec 25 buts inscrits en 54 matchs, il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection canadienne.

A ce même titre, Atiba Hutchinson (Besiktas) et Milan Borjan (Etoile Rouge de Belgrade) seront de grands gages d’expérience. Au milieu, Stephen Eustaquio est titulaire au FC Porto et sera l’un des créateurs de jeu de cette équipe.

Le Canada peut-il rêver ?

Les Canucks commenceront leur tournoi par un match face à la Belgique (23/11) puis contre la Croatie (27/11), avant de rencontrer le Maroc (01/12).

Ainsi, aucun match ne sera facile pour le Canada, inconnue du groupe pour certains. Mais s'ils ont terminé premiers de leur groupe de qualif', ce n'est pas pour rien. Et nous dirons, en tant qu'observateurs renseignés sur le sujet - sans affirmer que nous avons regardé tous les matchs du Canada, il n'est pas donné à tout le monde de rester éveillé jusqu'aux petites heures de la nuit pour assister aux rencontres américaines - que le Canada peut croire aux huitièmes de finales, au vu de ses forces et de ses futurs adversaires en poules (une Croatie vieillissante, une Belgique inquiétante, un Maroc imprévisible).

Si le Canada passe en huitièmes, cela sera bien entendu historique. Et cela devrait être, sauf surprise, soit face à l'Allemagne, soit face à l'Espagne. Et là, alors, il faudra réaliser un nouvel exploit...